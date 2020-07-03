2020-07-03T11:22:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июля 2020 года увеличилось на 85 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июля 2020 года увеличилось на 85 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июля 2020 года увеличилось на 85 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 3 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 3316 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 40 человек выздоровели (за весь период – 1915), восемь детей (заболели за минувшие сутки), 12 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 136 человек – в обсерваторах (из них шесть детей), 1216 человек остаются под медицинским наблюдением, 3484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 915 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском кардиологическом научном центре – филиале ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. Среди заразившихся – медицинский сотрудник и четыре пациента. Случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях № 1 и № 2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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