3 Июль 2020 2020-07-03T10:43:03+03:00

Тоболяк, отсидевший почти 15 лет, снова отправится в тюрьму на 12 лет за убийство. Фото - pixabay.com.

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В Тобольском городском суде закончилось рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей. Перед судом предстал 45-летний местный житель, его обвиняли в жестоком убийстве.

Преступление произошло 19 января этого года. В этот день мужчина распивал спиртное со своим приятелем в одном из так называемых «120-х общежитий». Застолье проходило вполне мирно, однако в какой-то момент между друзьями возникла ссора.

– Дождавшись, когда приятель уснет, тоболяк взял нож и 14 раз ударил им в грудь, шею и лицо спящего. У пострадавшего открылось сильное кровотечение, повредилось легкое, сердце и шейный отдел позвоночника, в результате чего он умер, – рассказали в Тобольском городском суде.

Обвиняемый ранее был неоднократно судим. Так, в 2004 году он сел за угон, в том же году к первому сроку добавился срок за убийство. В тюрьме он применил насилие в отношении представителя власти. Освободился тоболяк лишь в декабре 2018 года, проведя за решеткой более 14 лет.

Теперь же суд назначил ему новое наказание – 12 лет колонии особого режима. К тому же преступник выплатит родственнице убитого один миллион рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU