2020-07-03T10:03:45+03:00
Общество

На тюменском молочно-мясном комплексе выявили множество нарушений

Предприятие оштрафовали
Вадим Бегун
Поделиться:
На тюменском молочно-мясном комплексе выявили множество нарушений. Фото - pixabay.com.На тюменском молочно-мясном комплексе выявили множество нарушений. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области провели внеплановую проверку на молочно-мясном комплексе «Исеть-Молоко». Специалисты выявили 20 нарушений Технического регламента Таможенного союза.

Так, сырое молоко хранилось в непромаркированных емкостях, молочная продукция вырабатывалась из сырья неизвестного происхождения, а грибковая закваска находилась в холодильнике без маркировки даты изготовления и сроков годности.

– Кроме того, на предприятии проводили исследования молочной продукции в неаккредитованной микробиологической лаборатории, а также использовали просроченные пищевые добавки в процессе производства молочных продуктов, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В отношении юридического лица возбудили два административных производства. По одному из них молочно-мясной комплекс оштрафовали на 10 тысяч рублей, другое дело направлено на рассмотрение в арбитражный суд региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяк, отсидевший почти 15 лет, снова отправится в тюрьму на 12 лет за убийство
На тюменском молочно-мясном комплексе выявили множество нарушений
В Тюмени продают редкий автомобиль-амфибию времен Второй мировой войны
Больного коронавирусом ялуторовчанина через суд отправили на лечение
Ишимец украл восемь мешков зерна ради алкоголя и еды
Участок улицы Горького в Тюмени временно закроют
Тоболячка похитила из сумки с продуктами знакомой банковскую карту и сняла деньги
Ремонта не было уже шесть лет: в Тюмени обновляют улицу Газовиков
Погода на 3 июля в Тюмени: курс на потепление
Югорская компания отремонтирует участок трассы между Боровским и Винзилями
Тюменские автоинспекторы пытались «развести» женщину на взятку
В Тюмени осудят мошенников, обманывавших пенсионеров
В День молодежи тюменцы поучаствовали в автоквесте
В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом
Владимир Пискайкин прокомментировал организацию голосования по поправкам
В Тюменской области подвели окончательные итоги голосования по поправкам
Тюменский депутат Артем Зайцев доволен организацией голосования по поправкам
Сергей Морев сообщил о легитимности голосования по поправкам
Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ
Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей