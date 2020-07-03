На тюменском молочно-мясном комплексе выявили множество нарушений

3 Июль 2020 2020-07-03T10:03:45+03:00

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В Тюменской области провели внеплановую проверку на молочно-мясном комплексе «Исеть-Молоко». Специалисты выявили 20 нарушений Технического регламента Таможенного союза.

Так, сырое молоко хранилось в непромаркированных емкостях, молочная продукция вырабатывалась из сырья неизвестного происхождения, а грибковая закваска находилась в холодильнике без маркировки даты изготовления и сроков годности.

– Кроме того, на предприятии проводили исследования молочной продукции в неаккредитованной микробиологической лаборатории, а также использовали просроченные пищевые добавки в процессе производства молочных продуктов, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В отношении юридического лица возбудили два административных производства. По одному из них молочно-мясной комплекс оштрафовали на 10 тысяч рублей, другое дело направлено на рассмотрение в арбитражный суд региона.

ИСТОЧНИК KP.RU