2020-07-03T09:11:14+03:00
Общество

В Тюмени продают редкий автомобиль-амфибию времен Второй мировой войны

Машина находится в первоначальном состоянии
Вадим Бегун
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В Тюмени продают редкий автомобиль-амфибию времен Второй мировой войны. Фото - "Авторынок №1 ХМАО | ЯНАО".В Тюмени продают редкий автомобиль-амфибию времен Второй мировой войны. Фото - "Авторынок №1 ХМАО | ЯНАО".
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В Тюмени продают редкий автомобиль-амфибию Volkswagen Type 166 Schwimmwagen. Машину выпустили в 1943 году, и с тех пор она находится в том же виде, что и вышла с конвейера.

По словам автора объявления, который разместил его в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте», сейчас в мире существует всего 163 таких «живых» авто, из которых лишь 13 находятся в своем первоначальном виде.

«Автомобиль-амфибию нацисты заказали у Фердинанда Порше и Эрвина Коменда. Летом 1940 года фирма F. Porsche RG получила техническое задание, а уже в сентябре появился готовый первый прототип. Дальше были изнурительные тесты на профпригодность, которыми занялись военные. В феврале 1942-го родился 166-й, а в мае того же года 100 машин передали немецким солдатам», – рассказывает продавец историю уникального авто.

По его словам, машина находится в идеальном состоянии, на ней ездили крайне редко. Автор объявления утверждает, что амфибия идеально едет по дороге и плывет по воде. Мужчина планирует расстаться с ней за 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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