Больного коронавирусом ялуторовчанина через суд отправили на лечение
В Ялуторовске у одного из местных жителей подтвердилось подозрение на коронавирус. Мужчина отказался от госпитализации, поэтому специалистам пришлось подать на него в суд, чтобы тот повлиял на нарушителя.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Такие больные подлежат обязательной госпитализации или изоляции. Именно поэтому управление регионального Роспотребнадзора приняло решение о принудительной госпитализации больного.
Специалисты ведомства обратились с иском в Ялуторовский районный суд. Только после решения суда больной отправился на лечение, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU
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