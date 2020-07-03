2020-07-03T08:35:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Больного коронавирусом ялуторовчанина через суд отправили на лечение

Мужчина отказывался от госпитализации
Вадим Бегун
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Больного коронавирусом ялуторовчанина через суд отправили на лечение. Фото - pixabay.com.Больного коронавирусом ялуторовчанина через суд отправили на лечение. Фото - pixabay.com.
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В Ялуторовске у одного из местных жителей подтвердилось подозрение на коронавирус. Мужчина отказался от госпитализации, поэтому специалистам пришлось подать на него в суд, чтобы тот повлиял на нарушителя.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Такие больные подлежат обязательной госпитализации или изоляции. Именно поэтому управление регионального Роспотребнадзора приняло решение о принудительной госпитализации больного.

Специалисты ведомства обратились с иском в Ялуторовский районный суд. Только после решения суда больной отправился на лечение, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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