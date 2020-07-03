Погода на 3 июля в Тюмени: курс на потепление

3 Июль 2020 2020-07-03T05:00:16+03:00

Солнца в этот день практически не будет видно

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июля, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут 15 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей - будет дождь или буря. А если снова плетет паутину - перемена погоды к лучшему.

Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук. Если муравьи прячутся в кучи - жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла - тоже ожидай дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU