Погода на 3 июля в Тюмени: курс на потепление
Сегодня, 3 июля, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут 15 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1–2 метра в секунду.
В этот день почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей - будет дождь или буря. А если снова плетет паутину - перемена погоды к лучшему.
Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук. Если муравьи прячутся в кучи - жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла - тоже ожидай дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU