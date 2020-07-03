2020-07-03T05:40:34+03:00
Общество

Ремонта не было уже шесть лет: в Тюмени обновляют улицу Газовиков

На время работ движение транспорта не ограничивают
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени обновляют улицу Газовиков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени обновляют улицу Газовиков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени ремонтируют улицу Газовиков. Дорожное покрытие меняют на двухкилометровом участке дороги.

– Ремонта здесь не было уже шесть лет, дорога износилась, появились колеи. Эта улица является одной из основных для передвижения, здесь располагаются социальные объекты, к примеру, городская поликлиника № 1. Стоит отметить, что для удобства горожан все работы проводятся без прекращения движения транспорта, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ города Тюмени.

В ведомстве отметили, что ремонт здесь начался в середине июня. За небольшой период времени специалисты успели поменять часть дорожного полотна, приступили к ремонту тротуаров. Улицу обеспечат средствами организации дорожного движения. Ремонт планируется завершить до 15 августа.

Также стало известно, что в этом году в рамках БКАД ремонтируется 24,7 километров дорог, до середины октября 26 тюменских улиц поменяют дорожную одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболячка похитила из сумки с продуктами знакомой банковскую карту и сняла деньги
Ремонта не было уже шесть лет: в Тюмени обновляют улицу Газовиков
Погода на 3 июля в Тюмени: курс на потепление
Югорская компания отремонтирует участок трассы между Боровским и Винзилями
Тюменские автоинспекторы пытались «развести» женщину на взятку
В Тюмени осудят мошенников, обманывавших пенсионеров
В День молодежи тюменцы поучаствовали в автоквесте
В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом
Владимир Пискайкин прокомментировал организацию голосования по поправкам
В Тюменской области подвели окончательные итоги голосования по поправкам
Тюменский депутат Артем Зайцев доволен организацией голосования по поправкам
Сергей Морев сообщил о легитимности голосования по поправкам
Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ
Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей