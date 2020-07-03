Ремонта не было уже шесть лет: в Тюмени обновляют улицу Газовиков

3 Июль 2020 2020-07-03T05:40:34+03:00

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В Тюмени ремонтируют улицу Газовиков. Дорожное покрытие меняют на двухкилометровом участке дороги.

– Ремонта здесь не было уже шесть лет, дорога износилась, появились колеи. Эта улица является одной из основных для передвижения, здесь располагаются социальные объекты, к примеру, городская поликлиника № 1. Стоит отметить, что для удобства горожан все работы проводятся без прекращения движения транспорта, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ города Тюмени.

В ведомстве отметили, что ремонт здесь начался в середине июня. За небольшой период времени специалисты успели поменять часть дорожного полотна, приступили к ремонту тротуаров. Улицу обеспечат средствами организации дорожного движения. Ремонт планируется завершить до 15 августа.

Также стало известно, что в этом году в рамках БКАД ремонтируется 24,7 километров дорог, до середины октября 26 тюменских улиц поменяют дорожную одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU