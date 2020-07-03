2020-07-03T06:22:20+03:00
Происшествия

Тоболячка похитила из сумки с продуктами знакомой банковскую карту и сняла деньги

Женщине грозит до шести лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Тоболячка похитила из сумки с продуктами знакомой банковскую карту и сняла деньги.Тоболячка похитила из сумки с продуктами знакомой банковскую карту и сняла деньги.Фото: Ольга Крыльцова
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В тобольскую полицию с сообщением о хищении 10 тысяч рублей с банковского счета обратилась 56-летняя жительница села Ярково. Снятие денег произошло еще в начале июня, и до сих пор не было известно, кто это сделал.

Однако сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемой и задержать ее. Оказалось, что на преступление пошла знакомая потерпевшей, которая накануне кражи распивала с ней спиртное.

– Когда алкоголь закончился, женщины пошли в магазин. На обратном пути задержанная, выбрав момент, похитила из пакета с продуктами банковскую карту подруги и листок с пин-кодом. Позже злоумышленница сняла в банкомате деньги и потратила их на личные нужды, а карту выкинула, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время тоболячка свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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