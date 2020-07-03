Участок улицы Горького в Тюмени временно закроют

3 Июль 2020 2020-07-03T08:23:39+03:00

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Улицу Максима Горького на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с 50 лет ВЛКСМ в Тюмени временно закроют. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 13 июля по 26 августа. Объехать участок можно по улицам Малыгина, 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова-Щедрина.

Также стало известно о продлении сроков прекращения движения транспорта до 10 июля по автодороге на улице Горького – на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей Красных Зорь. Здесь тоже ремонтируют тепловые сети.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU