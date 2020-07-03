2020-07-03T08:23:39+03:00
Общество

Участок улицы Горького в Тюмени временно закроют

Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков
Вадим Бегун
Поделиться:
Участок улицы Горького в Тюмени временно закроют. Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.Участок улицы Горького в Тюмени временно закроют. Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Улицу Максима Горького на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с 50 лет ВЛКСМ в Тюмени временно закроют. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 13 июля по 26 августа. Объехать участок можно по улицам Малыгина, 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова-Щедрина.

Также стало известно о продлении сроков прекращения движения транспорта до 10 июля по автодороге на улице Горького – на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей Красных Зорь. Здесь тоже ремонтируют тепловые сети.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяк, отсидевший почти 15 лет, снова отправится в тюрьму на 12 лет за убийство
На тюменском молочно-мясном комплексе выявили множество нарушений
В Тюмени продают редкий автомобиль-амфибию времен Второй мировой войны
Больного коронавирусом ялуторовчанина через суд отправили на лечение
Ишимец украл восемь мешков зерна ради алкоголя и еды
Участок улицы Горького в Тюмени временно закроют
Тоболячка похитила из сумки с продуктами знакомой банковскую карту и сняла деньги
Ремонта не было уже шесть лет: в Тюмени обновляют улицу Газовиков
Погода на 3 июля в Тюмени: курс на потепление
Югорская компания отремонтирует участок трассы между Боровским и Винзилями
Тюменские автоинспекторы пытались «развести» женщину на взятку
В Тюмени осудят мошенников, обманывавших пенсионеров
В День молодежи тюменцы поучаствовали в автоквесте
В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом
Владимир Пискайкин прокомментировал организацию голосования по поправкам
В Тюменской области подвели окончательные итоги голосования по поправкам
Тюменский депутат Артем Зайцев доволен организацией голосования по поправкам
Сергей Морев сообщил о легитимности голосования по поправкам
Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ
Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей