Ишимец украл восемь мешков зерна ради алкоголя и еды

3 Июль 2020 2020-07-03T08:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель села Мизоново Ишимского района обнаружил пропажу семи мешков пшеницы, хранившихся на открытой веранде частного дома. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители обследовали место происшествия, установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи, грабеж и незаконное завладение автомобилем безработный 33-летний местный житель.

– Злоумышленник в ночное время проник на территорию частного домовладения и похитил зерно. Позже фигурант продал пшеницу, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU