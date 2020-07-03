2020-07-03T08:24:57+03:00
Происшествия

Ишимец украл восемь мешков зерна ради алкоголя и еды

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ишимец украл восемь мешков зерна ради алкоголя и еды. Фото - pixabay.com.Ишимец украл восемь мешков зерна ради алкоголя и еды. Фото - pixabay.com.
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Житель села Мизоново Ишимского района обнаружил пропажу семи мешков пшеницы, хранившихся на открытой веранде частного дома. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители обследовали место происшествия, установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи, грабеж и незаконное завладение автомобилем безработный 33-летний местный житель.

– Злоумышленник в ночное время проник на территорию частного домовладения и похитил зерно. Позже фигурант продал пшеницу, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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