2020-07-01T14:26:46+03:00
Общество

Тысячи тюменцев попробовали солдатскую кашу на полевых кухнях

В некоторых точках запасы приходится пополнять в течение дня
Есен Абилькенов
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В некоторых точках запасы полевых кухонь уже заканчиваютсяВ некоторых точках запасы полевых кухонь уже заканчиваютсяФото: Есен Абилькенов
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В Тюмени продолжают работать более 40 полевых кухонь. Попробовать настоящей солдатской каши из гречки и тушенки с утра успели уже тысячи горожан.

На площадке в районе поликлиники № 17 по адресу Широтная, 94 жители выстраиваются в очередь, чтобы попробовать «полевое» угощение и выпить горячего чаю. Само собой, при этом гости полевой кухни соблюдают дистанцию. На раздаче каши работают тюменские волонтеры. Один из них, Данил, рассказал, что к полудню на этой площадке накормили уже около 100 человек.

– С начала работы кухни нас обеспечили кашей примерно на 250 – 300 порций. Но в течение дня запас пополняется. Так что до вечера каши хватит всем. Хотя желающих много, подходят и дети, и взрослые. При этом в очереди люди соблюдают дистанцию. А мы следим, чтобы они были в масках, – говорит волонтер.

Тюменцы выстраиваются в очередь за солдатской кашей и чаем Фото: Есен Абилькенов

Тюменцы выстраиваются в очередь за солдатской кашей и чаемФото: Есен Абилькенов

Для работы полевых кухонь в Тюмени было заготовлено 6 тонн гречки и более 5 тонн тушенки. Традиция раздавать жителям солдатскую кашу в областном центре давно соблюдается в рамках Дня Победы. Поскольку в этом году празднование 9 Мая из-за пандемии проходило в новом формате, работу полевых кухонь было решено организовать к фестивалю «Время Побед».

Добавим, что полевые кухни сегодня работают на площадках в районе МАОУ ДОД ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а), Тюменского государственного института культуры (ул. Карская, 38), городской поликлиники № 12 (ул. Народная, 6), физико-математической школы (ул. 30 лет Победы, 102), филиала Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48/2), Татарского центра культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) и в других районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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