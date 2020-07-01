2020-07-01T11:44:42+03:00
Общество

Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»

На каждом участке соблюдаются необходимые меры безопасности
Вадим Бегун
Поделиться:
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет». Фото - "Тюменская линия".Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет». Фото - "Тюменская линия".
Изменить размер текста:

На тюменских участках по голосованию нет нарушений. Об этом сообщила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина.

– Члены штаба проверили все участки. На каждом выдают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки. На входе имеется коврик для обуви. И место прохождения на участок организовано так, чтобы одновременно пришедшие на голосование друг с другом не соприкасались, не мешали друг другу и при этом приняли участие в голосовании, – отметила старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ.

Она также напомнила, что тюменцы, пожелавшие исполнить гражданский дом вне участка, должны позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 17.00 часов. Общественники продолжат работать, принимать звонки от избирателей по телефону 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования – 20.00 1 июля.

Людмила Рагозина - о ходе поправок в Конституцию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать
Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек
Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время Побед», сперва не верила счастью