Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
На тюменских участках по голосованию нет нарушений. Об этом сообщила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина.
– Члены штаба проверили все участки. На каждом выдают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки. На входе имеется коврик для обуви. И место прохождения на участок организовано так, чтобы одновременно пришедшие на голосование друг с другом не соприкасались, не мешали друг другу и при этом приняли участие в голосовании, – отметила старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ.
Она также напомнила, что тюменцы, пожелавшие исполнить гражданский дом вне участка, должны позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 17.00 часов. Общественники продолжат работать, принимать звонки от избирателей по телефону 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования – 20.00 1 июля.
Людмила Рагозина - о ходе поправок в Конституцию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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