Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»

1 Июль 2020 2020-07-01T11:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На тюменских участках по голосованию нет нарушений. Об этом сообщила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина.

– Члены штаба проверили все участки. На каждом выдают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки. На входе имеется коврик для обуви. И место прохождения на участок организовано так, чтобы одновременно пришедшие на голосование друг с другом не соприкасались, не мешали друг другу и при этом приняли участие в голосовании, – отметила старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ.

Она также напомнила, что тюменцы, пожелавшие исполнить гражданский дом вне участка, должны позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 17.00 часов. Общественники продолжат работать, принимать звонки от избирателей по телефону 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования – 20.00 1 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/788050" frameborder="0"></iframe> Людмила Рагозина - о ходе поправок в Конституцию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU