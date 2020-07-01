2020-07-01T09:24:54+03:00
Общество

Мэр Тюмени обозначил гражданскую позицию на своем участке для голосования

Градоначальник призвал активнее исполнять свой долг гражданина России
Вадим Бегун
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Мэр Тюмени проголосовал на своем избирательном участке. Фото - "Тюменская область сегодня".Мэр Тюмени проголосовал на своем избирательном участке. Фото - "Тюменская область сегодня".
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Глава Тюмени Руслан Кухарук обозначил свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию РФ. Он побывал на участке № 2020 и призвал горожан активней голосовать.

– Было принято верное решение проголосовать за шесть дней, чтобы большинство россиян смогли выразить свое мнение по поправкам, которые вносят в Конституцию РФ. Я лично убедился, насколько используются средства защиты. Голосование проходит по всем требованиям мер предосторожности, предписанным Роспотребнадзором, – сообщил Руслан Кухарук.

Он рассказал, что Основной закон, по которому в настоящее время живет Россия, был принят в 1993 году. Тогда будущий глава Тюмени учился в школе и планировал поступать на юридический факультет в ТюмГУ.

– Когда начинаешь читать главный документ страны, понимаешь, насколько он важен, что в его создании принимали участие жители огромного государства. В нем закреплены базовые принципы, по которым мы живем много-много лет. Сегодня россияне голосуют, и я понимаю, что Конституция – не просто юридический документ, а наше будущее. Поэтому я призываю тюменцев прийти на участки для голосования и исполнить свой гражданский долг, – заявил Руслан Кухарук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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