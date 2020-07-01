2020-07-01T06:06:04+03:00
Общество

Людмила Рагозина: нарушений порядка голосования в Тюменской области с 25 по 30 июня не выявлено

Соблюдаются все нормы, прописанные Роспотребнадзором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Всем россиянам сегодня, 1 июля, предоставлена возможность выразить свою волю и проявить себя как гражданина страны на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина.

По её словам, Конституция – это главный нормативный акт наше страны. И все, кто ещё не принял участие в голосовании, должны найти возможность посетить участки в течение дня.

- Региональный штаб Общественной палаты готов ответственно выполнять свои полномочия, наблюдать за работой комиссий, в случае нарушений, реагировать, - подчеркнула Людмила Рагозина.

Людмила Рагозина - о голосовании по Конституции.

Кстати, нарушений порядка голосования на избирательных участках Тюменской области с 25 по 30 июня не отмечено. Соблюдаются все нормы, прописанные Роспотребнадзором.

Штаб по наблюдению за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», штаб в количестве 40 человек работает с начала досрочного голосования, то есть с 22 июня. Старт основной кампании начался 25 июня. Жители интересовались у волонтёров штаба, как правильно определить участок для голосования и как принять участие в голосовании, не выходя из дома.

Тем тюменцам, которые хотят исполнить гражданский долг вне участка, нужно позвонить в участковую избирательную комиссию до 17 часов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Звонки от избирателей принимаются по телефону: 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования, 20 часов 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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