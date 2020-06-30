30 Июнь 2020 2020-06-30T14:19:57+03:00

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Тюменской области достигла почти 50%. Скриншот из видео.

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В Тюменской области выразили свое мнение по поводу поправок в Конституцию уже 559 674 местных жителя. Явка в регионе составила 49,75% от общего количества голосующих. Из всего числа проголосовавших почти три тысячи – это жители отдаленных и труднодоступных районов.

– По России проголосовали уже 49 миллионов 600 тысяч граждан, это 45,7 процента населения. Процесс общенародного голосования активно продолжается. Завтра очень ответственный день, участки, как обычно, откроются в 8.00 и будут работать до 20.00, – сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По его словам, по-прежнему открыты 1 097 участков по всей области, работают 450 волонтеров. 29 июня 37 представителей СМИ побывали в УИК, 3 тыс. 11 общественных наблюдателей контролировали прозрачность процесса общероссийского голосования.

Игорь Халин об итогах 5 дней голосования в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU