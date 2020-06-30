Светлана Максимова прокомментировала поправки в Конституцию РФ и призвала к голосованию

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:37:16+03:00

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Председатель Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР» Светлана Максимова призвала тюменцев идти на избирательные участки. По ее словам, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит безопасно. Она уже выполнила свой гражданский долг на избирательном участке на улице Газовиков.

– В предложенных нормах есть поправки, которые я выделяю особо. Понятно, что я могу с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но есть значимые изменения, которые влияют на нашу дальнейшую жизнь. Они касаются некоммерческих организаций. Там много изменений в положительную сторону. Экологические поправки, экологическое просвещение – не менее важно. Большой блок отдается социальной сфере, что тоже очень близко для меня, – отметила председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области

Светлана Максимова отметила высокую безопасность на участках в плане санитарных норм: «Все было безопасно и достаточно доступно. При входе мне обработали руки, дали перчатки. Выдали индивидуальную пишущую ручку, померили температуру, выдали бюллетень». Также она отметила отсутствие очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU