Геннадий Иванов призвал россиян прийти на участки для голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T06:35:24+03:00

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Автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он посетил свой участок, строго соблюдая все санитарные предписания. Перед входом ему измерили температуру с помощью тепловизора, выдали маску. Вся процедура была проведена с соблюдением социальной дистанции.

Геннадий Иванов призвал жителей Тюмени активнее участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Напомним, выразить свое волеизъявление по этому вопросу граждане России могут с 25 июня по 1 июля включительно. При этом основной день голосования 1 июля объявлен нерабочим днем.

– Я гражданин России, и участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию – это мой гражданский долг. Когда в нашей стране происходят подобные процессы, это касается каждого, и меня в том числе. Убежден, все должны проявить свою гражданскую позицию и прийти на участки. Ситуация в мире меняется. Нынешняя Конституция принята в 1993 году, с того момента очень многое изменилось. Поэтому многие поправки назрели, – заявил Геннадий Иванов.

Инициатор «Бессмертного полка» отметил, что лично для него одним из важных пунктов поправок является изменение, внесенное в статью о сохранении памяти о защитниках Отечества.

– Мы и раньше чествовали ветеранов, но в основном на словах, и вспоминали о них в основном только к 9 Мая. Чтобы защитить историческую правду, исключить двоякость прочтения истории о Великой Отечественной войне, фальсификации, нужны были соответствующие поправки. Также считаю, что изучению истории этой войны в школе должно уделяться больше внимания. Молодежь должна помнить и знать об этой войне, о том, за что сражались и защищали Родину наши предки, – высказался общественник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/788009" frameborder="0"></iframe> Геннадий Иванов - о важности поправок в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU