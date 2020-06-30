Муниципальные парковки Тюмени возобновят работу в обычном режиме

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:41:21+03:00

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В Тюмени 1 июля все муниципальные парковки, расположенные на улицах Республики, Герцена и Первомайской, будут работать по обычному графику. Припарковать свой автомобиль на них горожане могут бесплатно в будни с 19.00 до 7.00, а также по субботам и воскресеньям.

– С открытием парков и скверов многоуровневая парковка, входящая в состав набережной реки Туры, а также паркинг на площади 400-летия Тюмени возобновили свою работу. На набережной парковка работает в круглосуточном режиме, стоимость часа составляет 40 рублей. На площади 400-летия Тюмени плата за парковочные места не взимается, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный). Также актуальная информация размещается на сайте «Тюменские парковки» и в группе в ВК «Тюмень.Транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU