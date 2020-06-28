2020-06-28T20:44:56+03:00
Общество

Тюменские поисковики выиграли грант президента РФ на проведение регионального слёта

«Школа поисковика» пройдёт в ноябре
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские поисковики выиграли грант президента РФ на проведение регионального слётаТюменские поисковики выиграли грант президента РФ на проведение регионального слёта
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Тюменский Областной Поисковый Центр» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе поискового центра, добровольцы получили поддержку на проведение регионального образовательного слета «Школа поисковика» в ноябре 2020 года.

В региональном образовательном слёте «Школа поисковика» примут участие руководители и бойцы поисковых отрядов Тюменской области. Это такая комплексная программа, которая направлена на подготовку поисковиков региона к участию в полевых поисковых работах на местах сражения Великой Отечественной войны. На слёте пройдут мастер-классы, семинары, лекции, творческие мероприятия, в которых примут участие специалисты регионального и всероссийского уровней.

На слёте соберутся представители 18 поисковых отрядов Тюменской области из 9 муниципальных образований региона. Они реализуют образовательную, воспитательную и просветительскую программы, чтобы повысить уровень знаний и навыков, а также подготовить поисковиков к региональному тестированию по программе «Школа поисковика».

Проект – часть комплексной образовательной программы «Школа поисковика». Каждый год поисковые отряда региона проходят подготовку к участию в полевых поисковых экспедициях и проходят итоговое тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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