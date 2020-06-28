2020-06-28T14:51:29+03:00
Общество

Тюменцы поблагодарят наставников и расскажут о достижениях молодежи

Тематические акции запущены в соцсетях
Руслан Савинов
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Тюменцы поблагодарят наставников и расскажут о достижениях молодежиТюменцы поблагодарят наставников и расскажут о достижениях молодежиФото: pixabay.com
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Ко Дню молодежи в соцсети «ВКонтакте» запустили челлендж «Спасибо, Наставник!» в ДК «Поиск».

- Участникам предлагается рассказать о тех людях, кто внес значительный вклад в становление молодого человека как личности, профессионала. Ведь наставник – это и учитель, и помощник, и друг. Благодаря ему у конкретных людей появляются достижения в учебе, работе, спорте и даже увлечениях. Наставникам наверняка будет приятно, что о них помнят и работу их ценят. Посвятите им посты или целые рассказы, публикуйте в соцсетях и добавьте хэштеги: #СпасибоНаставник, #дляДКПоиск72, - сообщили в оргкомитете «Вслух.ру».

Кроме того, ДК «Торфяник» приурочил к празднику акцию «Молодые лица Тюмени» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

- Тюменцам предлагается рассказать о молодых тюменцах, имеющих достижения в науке, образовании, творчестве, спорте, культуре, - сообщили организаторы. Участников просят размещать информацию под дхэштегами #молодыелицатюмень, #дкторфяник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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