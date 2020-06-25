25 Июнь 2020 2020-06-25T13:40:10+03:00

Александр Моор рассказал тюменцам о безопасности на избирательных участках. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в регионе подготовлены все необходимые меры для защиты здоровья граждан, которые пришли выразить свое мнение по поправкам в Конституцию РФ. По рекомендациям Роспотребнадзора, на каждом участке нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены антисептики, гражданам измеряют температуру бесконтактным термометром, выдают одноразовые перчатки и маски.

Для тех, кто по каким-то причинам не может выехать на участок, областная избирательная комиссия дает возможность проголосовать дома. Члены избиркома приедут со специальным набором средств индивидуальной защиты.

«Поправки в Основной закон затрагивают судьбу всей страны и каждого человека. Я призываю жителей Тюменской области выразить свою позицию на голосовании по поправкам в Конституцию РФ», – написал Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

ИСТОЧНИК KP.RU