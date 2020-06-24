Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июня 2020 года увеличилось на 50 человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 24 июня 2020 года составило 2 717 человек, за сутки зафиксировано 50 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждено 7 176 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 12 393 человека.
– В стране зарегистрировано 606 881 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.
Также за сутки зафиксировано 154 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8 513 человек.
Таким образом, к настоящему в Тюменской области зафиксировано 2 717 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего требования к самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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