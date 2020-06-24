Тюменцы рассказали, что попросили бы у феи, если бы она существовала

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:39:20+03:00

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Июнь отмечен многими удивительными праздниками: тут и День клубничного парфе и замороженных конфет, и День сома и разноцветных стёкол, и даже День оживания музеев (особенно актуален во время выхода из пандемии, хотя основатели праздника вряд ли вкладывали такой смысл). Наша редакция решила объединить два праздника – Международный день феи (24 июня) и День улыбок незнакомым людям, который празднуется 25 июня, и спросить тюменцев: что вызывает у них улыбку и что они попросили бы у феи, если бы таковая встретилась в их жизни? Ответы получились интересные.

Алина Трегубова, детский стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

– У меня всегда вызывают улыбку и умиление милые маленькие детки, на них невозможно смотреть без улыбки, тем более если это счастливые юные пациенты. А возвращаясь в детство и фантазируя о том, чтобы я бы попросила у зубной феи, поняла, что уж очень люблю солнечную погоду, поэтому попросила бы именно ее.

Мария Поветкина, адвокат:

– Вызвать улыбку у меня может множество вещей и мероприятий! Но в связи с пандемией, больше всего меня радуют офлайн-встречи с друзьями! Поэтому я бы попросила у феи побольше таких встреч и без риска доя здоровья!

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы:

– На самом деле вызвать у меня улыбку достаточно просто. Маленький, но уже такой самостоятельный карапуз, который делает первые шаги на улице... Теплый ясный день, голубое небо с облаками и солнышко... Вежливый водитель, который сказал "спасибо" за то, что пропустили в соседний ряд... Поводов для улыбок вокруг нас достаточно, главное, уметь обращать на них внимание и делиться улыбками с окружающими. Что же касается желаний - когда я училась в первом классе, у нас в школе снимали какой-то репортаж и спрашивали у ребятишек об их заветном желании. Как потом выяснилось, все дети мечтали о мире во всем мире, а я – о белом красивом платье как у принцесс! Как меня потом стыдили!

Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории бизнес и социальных инноваций «Стрела»:

– Улыбка продлевает жизнь и поднимает настроение. В жизни так много поводов для того, чтобы поднять уголки губ, – начиная с восхода солнца и пения птиц за окном до вкусной еды и приятной новости в ленте. Люди, животные, ароматы, цветы, любимый фрукт на прилавке – все источник улыбок, и это мы ещё до юмора не дошли. Обязательно смотрю что-нибудь смешное, и отличное настроение и море улыбок обеспечено. А фею я бы попросил ничего не портить, ведь счастье, улыбки и успех мы сами добудем!

Алёна Шнайдмюллер, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области:

– Я бы совместила два этих праздника и попросила у феи, чтобы она сделала так, чтобы люди стали все счастливее и у них было бы больше поводов улыбаться друг другу.

Мария Шатохина, гендиректор Некоммерческого Партнерства «Тюменский деловой Клуб», замгендиректора КК «Прэфиш»:

– У меня вызывают улыбку маленькие детки и животные, их дружба и открытое взаимодействие, а еще глаза любимых людей. В нынешних условиях у феи очень хочется попросить, чтобы все были здоровы, и хватало возможностей для исполнения самых светлых и важных желаний.

Сергей Скипин, IT-специалист:

– У меня улыбку вызывает ответственные отношение к тому, что нас окружает. Прохожий выкинул бумажку в урну – я улыбнусь, машина пропустила пешехода – я улыбнусь, ребята убрали мусор на речке – улыбнусь два раза. У феи я бы попросил убрать заборы с улиц, всё-таки города должны быть красивыми. У нас и так, к сожалению, за окном не так много прекрасного.

Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер»:

– Сегодня проснулась с улыбкой и словами из детской сказки: «Лети-лети лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Как коснёшься ты земли, быть по-моему вели!» А вот желание, которое загадала во сне, вспомнить так и не смогла! Так что придётся не надеяться на фею. Хотелось бы пожелать всем идти за своей мечтой. Только чтобы эта мечта делала и других счастливыми. Тогда даже незнакомые люди будут нам улыбаться. Я в это верю.