2020-06-23T17:51:03+03:00
Происшествия

В Тюмени малыш обварился кипятком

Ребенок стянул со стола кружку
Вадим Бегун
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В Тюмени малыш обварился кипятком. Фото - pixabay.com.В Тюмени малыш обварился кипятком. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 22 июня, ребенок в возрасте одного года и восьми месяцев перевернул на себя кружку с кипятком. Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 8.10.

Как рассказали в ведомстве, малыш проживает в частном доме со своей семьей. В какой-то момент он стянул со стола кружку с кипятком и получил ожоги 1-й и 2-й степени 22% кожного покрова. У ребенка пострадали руки и грудная клетка.

К моменту прибытия медиков кожа маленького тюменца уже покрылась волдырями. Мальчика госпитализировали в областную клиническую больницу № 1, где ему наложили охлаждающую повязку.

Специалисты скорой помощи напоминают, что при ожоге нужно сразу же охладить поврежденное место: поместить под струю прохладной воды или в емкость с водой. При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс. Следует намочить ткань в прохладной воде и полностью закрыть пострадавший участок с захватом здоровых тканей не менее пяти сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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