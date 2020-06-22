Дожди каждый день: какая погода ждет тюменцев на этой неделе

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:01:11+03:00

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В Тюмени на этой неделе, с 22 по 28 июня, установится дождливая погода. К тому же будет довольно прохладно: температура воздуха к концу недели опустится до 12 градусов тепла.

По информации Тюменского гидрометцентра, каждый день недели выдастся дождливым. С завтрашнего дня, 23 июня, температура наружного воздуха поднимется с отметки в 14 градусов тепла до 19. В среду она вырастет еще на один градус. Однако в этот день будет дуть сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь с грозой, ветер стихнет. В пятницу в областном центре резко похолодает, и в ближайшие два дня температура воздуха не поднимется выше отметки в 13 градусов со знаком плюс. Более того, в воскресенье дождь усилится и похолодает еще на один градус. В последний день недели будет дуть северо-западный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду.

Несмотря на то что начало следующей неделе принесет некоторое потепление, благосклонности от погоды ждать не стоит: дожди прольются с новой силой.

ИСТОЧНИК KP.RU