«Собаке-копилке» у тюменского ЦУМа исполняется 10 лет

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:34:31+03:00

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В июне 2020 года исполнится 10 лет собачке-копилке, которая возле тюменского ЦУМа призывает помочь беспризорным животным.

Отметим, что средства, поступающие в копилку, идут на содержание животных, медоборудование.

- В год копилка собирает около 100-130 тысяч рублей. Однако сейчас ее популярность снижается: жители переходят на электронные деньги. Поэтому в скором будущем, наверное, собака у ЦУМа будет играть роль памятника, - поделилась изданию «Вслух.ру» директор фонда «Потеряшки» Ольга Гулецкая.

Более подробную информацию о том, как помочь приюту, можно узнать на сайте. В комментарии можно указать назначение перевода: ремонт, лечение, корм и т.д. Жители могут помочь и делами:

- У нас не хватает волонтеров, то есть тех, кто возьмет животных на передержку, пока им ищут хозяев, - уточняет Ольга Гулецкая.

Добавим, что заявить о своем желании помочь можно в официальной группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU