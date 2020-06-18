Тюменские эксперты оценили природоохранные поправки в Конституцию РФ

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:02:36+03:00

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Беречь природу и заботиться об экологии необходимо не только во Всемирный день окружающей среды, а постоянно. С таким посылом разрабатывались «экологические» поправки в Конституцию Российской Федерации.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Конституции РФ, правительству предстоит реализовать меры для снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Сюда же добавят пункт о мерах, направленных на сохранение уникального природного и биологического многообразия России.

– В случае если эта поправка вступит в силу, экологам, общественникам и всем добровольцам станет проще решать задачи по охране окружающей среды. Она возлагает на правительство обязанности по созданию условий для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры, – отметила преподаватель Института биологии Тюменского государственного университета Мария Лупинос.

Руководитель экологического движения «ЧИР» Светлана Максимова соглашается с педагогом: «В наши дни обществу очень не хватает экологического воспитания. От того, удастся ли сейчас сформировать у нынешнего поколения ответственное отношение к окружающей среде, и зависит, в каком обществе каждый из нас будет жить завтра».

Такого же мнения придерживается руководитель отряда школьных лесничих «Таежные робинзоны» Татьяна Бренчагова. По ее словам, экологическое воспитание – это не разовые акции, а системная работа, которой занимаются специалисты своего дела при поддержке государства и общества.

– Вместе мы сможем вырастить поколения, которые многое сделают для охраны окружающей среды. А главное – мы сохраним природный мир на многие столетия, – заявила Бренчагова.

Отметим, что о целесообразности внесения различных поправок в Основной закон страны заявил депутат Тюменской облдумы Владимир Ульянов. Он отметил, что ситуация в России, как и в мире, с 1993 года значительно поменялась. А это значит, что изменения должны коснуться и Конституции. С 1993 года до настоящего времени было принято 15 законодательных актов, которые вносили поправки в текст закона.

ИСТОЧНИК KP.RU