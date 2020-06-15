Бренди, водка и коньяк: в Тюменской области нашли контрафакт на миллион рублей
В Абатском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Майский. Мужчину признали виновным в покушении на приобретение в целях сбыта крупной партии немаркированного алкоголя.
– Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2019 года по месту жительства жителя региона сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 6,2 тысячи бутылок водки, коньяка, бренди и шампанского общей стоимостью более одного миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве подчеркнули, что весь алкоголь оказался контрафактным. Суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства. После вступления приговора в силу алкогольную продукцию уничтожат.
ИСТОЧНИК KP.RU