2020-06-15T15:21:52+03:00
Общество

В тюменских магазинах изъяли шесть тонн кальянной смеси

Продукция была без акцизных марок
Вадим Бегун
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В тюменских магазинах изъяли шесть тонн кальянной смеси. Фото - pixabay.com.В тюменских магазинах изъяли шесть тонн кальянной смеси. Фото - pixabay.com.
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В тюменских магазинах изъяли шесть тонн табачной смеси для кальянов на сумму свыше 30 миллионов рублей. На продукции не было акцизных марок, ее незаконно реализовывали в областном центре две специализированные сети.

– В семи розничных магазинах и на трех складах оперативники обнаружили более 111 тысяч единиц безакцизной табачной продукции марок «Адалия», «Бута», «Щербетли», «Нирвана», «Альфакер». Кальянные смеси хранились вне торговых витрин – в подсобных помещениях, их продавали покупателям по запросу. По словам представителей магазинов, продукцию они купили в Москве, – рассказали в Уральском таможенном управлении.

В ведомстве также отметили, что инкриминируемая статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей. Материалы по этому делу скоро передадут в органы полиции для принятия дальнейшего решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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