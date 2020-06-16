2020-06-16T07:40:17+03:00
Происшествия

Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов
Вадим Бегун
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Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана. Фото -Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана. Фото -
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В областном центре вынесли приговор по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы Тюменского района. Женщину признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ.

– В сентябре 2019 года нарушительница через интернет заказала из Казахстана биологически активную добавку для похудения, которая содержит сильнодействующее вещество сибутрамин массой 501 грамм (1 440 таблеток). 1 октября после получения заказа в пункте выдачи в Тюмени ее задержали сотрудники правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что суд назначил подсудимой штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства. После вступления в силу приговора опасную биологически активную добавку уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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