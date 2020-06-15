В Тюмени за выходные задержали 11 пьяных автоледи

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:20:22+03:00

К счастью, ДТП за эти дни не было

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В Тюменской области за три выходных дня автоинспекторы задержали сто пьяных водителей. Семь человек допустили нарушение повторно, теперь их ждет скамья подсудимых.

Особенно много нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом 13 июня – 42 человека. Так, в Исетском районе пьяными за рулем задержали двух пенсионеров, 64 лет и 61 года. Семь человек в состоянии опьянения задержаны в Тобольске. Младшему из них 20 лет, один водитель управлял скутером, остальные автомобилями.

– В Заводоуковске автомобилиста, управляющего транспортом пьяным повторно, задержали благодаря вмешательству горожан, которые сообщили в полицию о неадекватном водителе. На дорогах областного центра ездили 11 пьяных женщин-водителей, еще одна села за руль нетрезвой в Тобольске, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми в регионе в выходные дни не было.

ИСТОЧНИК KP.RU