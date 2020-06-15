2020-06-15T14:34:14+03:00
Происшествия

В Тюмени годовалого малыша, выпавшего из коляски, увезли на скорой

У ребенка заподозрили сотрясение головного мозга
Вадим Бегун
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В Тюмени годовалого малыша, выпавшего из коляски, увезли на скорой. Фото - pixabay.com.В Тюмени годовалого малыша, выпавшего из коляски, увезли на скорой. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 14 июня, во время прогулки из коляски выпал годовалый ребенок. Девочка ударилась лицом об асфальт и получила серьезные повреждения: из распухшего носа и верхней губы заструилась кровь. Отец тут же вызвал скорую.

Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, успокоили ребенка и оказали первую помощь. После этого малышку с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в областную клиническую больницу № 2.

– Если ребенок упал или выпал из коляски или кроватки, не поднимайте его рывком и не трясите. Возьмите на руки, зафиксировав рукой шейный отдел позвоночника. Уложите пострадавшего на бок на ближайшую лавочку или в коляску. Так кровь будет вытекать из носа наружу, – объяснил врач скорой медицинской помощи.

Специалист также уточнил, что кровотечение из носа можно остановить смоченной в прохладной воде тканью, приложив ее к переносице. После этого обязательно нужно показать ребенка врачу, не дожидаясь симптомов черепно-мозговой травмы – слабости и рвоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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