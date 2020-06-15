В Тюмени закроют крупный рынок из-за несоблюдения масочного режима
В Тюменской области за прошедшую неделю отметили рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сразу на 10 процентов. По оценкам представителей местного управления Роспотребнадзора, это связано с нарушением их рекомендаций.
– За выходные мы проверили две организации – рынок Михайловский и магазин «Лента» на улице Мельникайте. Там не соблюдали дезинфекционный режим, не соблюдалась социальная дистанция и масочный режим. Масок не было ни на посетителях, ни на сотрудниках, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
В ведомстве отметили, что в настоящее время управление готовит постановление по временному приостановлению деятельности этих объектов, материалы передадут в суд.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зафиксировали новые очаги заражения коронавирусной инфекцией. Если в начале и середине мая регистрировалась заболеваемость в 15-16 муниципальных образованиях, то сейчас задействованы практически все.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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