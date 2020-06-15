2020-06-15T12:44:47+03:00
Общество

Елена Кашкарова: «Снижение комиссии по эквайрингу для медорганизаций позволит сократить расходы»

Вадим Бегун
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Начиная с 1 июня при оплате медицинских услуг ЦБ ограничил максимальную комиссию по безналичным расчетам (эквайрингу).

Это сделано, чтобы снизить издержки для медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19. Послабление распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей. Ограничение комиссии будет действовать по 30 сентября 2020 года.

- В данных экономических условиях любые, хоть не значительные льготы от банков, в совокупности с остальной поддержкой государства важны для бизнеса, - рассказала Регина Жилинская, исполнительный директор стоматологической поликлиники «Доктор Альбус» в Тюмени.

До этого эквайринговые комиссии были ограничены для онлайн-заказов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса.

- На врачей в период пандемии пришлась колоссальная нагрузка, их вклад в борьбу с коронавирусом трудно переоценить. Снижение комиссии по эквайрингу для медицинских организаций позволит сократить расходы, ведь сейчас получатели услуг, как правило, расплачиваются картами. Думаю, все медучреждения будут рады такой поддержке, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

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