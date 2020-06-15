Тюменцы предлагают идеи по модернизации набережной зимой

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:09:31+03:00

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В Тюмени продолжается прием заявок на участие в федеральном конкурсе #Городские, в котором мультицентр «Контора пароходства» представил свою номинацию «Город зимы». Горожане также могут принять участие, предложив идею архитектурного проекта по наполнению открытой площадки набережной зимой.

– Совместно с общественной организацией «Городские реновации» наша команда открыла свою номинацию по модернизации главной достопримечательности города. Зимой ее мало посещают, так как нет объектов инфраструктуру. Поэтому участникам предлагается разработать идею застройки открытой площадки от моста Челюскинцев до Масловского взвоза, – сообщила куратор мультицентра «Контора пароходства» Юлия Каргаполова.

В конкурсе могут принять участие активные и инициативные горожане от 18 до 35 лет. Для этого нужно разработать проект-визуализацию и прописать концепцию. Прочитать положение и подать заявку можно на сайте. Оценивать проекты будет в числе прочих главный архитектор Якутии Ирина Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU