Третий этап опрессовок в Тюмени продлится не более 12 дней
В Тюмени сегодня, 15 июня, стартовал третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Специалисты за 12 дней проверят на прочность 137 километров трубопроводов в районе КПД, на улицах 50 лет Октября, Энергетиков, Республики, Воровского и Пермякова. Изначально на это отводилось две недели.
– Сокращение на два дня каждого из следующих пяти этапов опрессовок произойдет впервые. Законодательством предусмотрено 14 дней, в течение которых участок трубопровода можно отключить от действующей сети для профилактики и подготовить к новому отопительному сезону, – сообщили в единой теплоснабжающей организацией Тюмени – АО «УСТЭК».
В компании отметили, что во время второго этапа гидравлических испытаний на 184 километрах магистральных и распределительных сетей выявлено и устранено 25 повреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU