2020-06-15T11:52:38+03:00
Общество

Третий этап опрессовок в Тюмени продлится не более 12 дней

Такое же время отведено и на последующие этапы
Вадим Бегун
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Третий этап опрессовок в Тюмени продлится не более 12 дней. Фото - "УСТЭК".Третий этап опрессовок в Тюмени продлится не более 12 дней. Фото - "УСТЭК".
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В Тюмени сегодня, 15 июня, стартовал третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Специалисты за 12 дней проверят на прочность 137 километров трубопроводов в районе КПД, на улицах 50 лет Октября, Энергетиков, Республики, Воровского и Пермякова. Изначально на это отводилось две недели.

– Сокращение на два дня каждого из следующих пяти этапов опрессовок произойдет впервые. Законодательством предусмотрено 14 дней, в течение которых участок трубопровода можно отключить от действующей сети для профилактики и подготовить к новому отопительному сезону, – сообщили в единой теплоснабжающей организацией Тюмени – АО «УСТЭК».

В компании отметили, что во время второго этапа гидравлических испытаний на 184 километрах магистральных и распределительных сетей выявлено и устранено 25 повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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