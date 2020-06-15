«Скиталась по друзьям, потеряла ребенка»: квартиру тоболячки затопило после ремонта крыши

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:58:12+03:00

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Тоболячка, проживающая в доме на улице Зеленой, выиграла суд у организации, которая допустила затопление ее квартиры во время ремонтных работ на крыше. Пострадавшей выплатили крупную сумму.

Сначала фирма требование о возмещении ущерба проигнорировала. Женщине пришлось скитаться по друзьям и родственникам. На момент инцидента она была беременна, но, как сама заверила, из-за стресса потеряла ребенка.

– Горожанка намеревалась продавать квартиру, но потенциальные покупатели, осмотрев ее, не соглашались на сделку. Они видели, что внешний вид жилища сильно пострадал, присутствует запах сырости и плесени, – сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

Истица потребовала взыскать с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области 143 тысячи рублей, расходы по оплате услуг по оценке в размере восьми тысяч, компенсацию морального вреда (500 тысяч), а также почтовые и судебные расходы.

Суд пришел к выводу, что убытки от затопления квартиры обязан возместить Фонд капремонта, однако никакой связи между затоплением квартиры и прерыванием беременности там не нашли. В итоге фонд выплатил пострадавшей более 157 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU