15 Июнь 2020 2020-06-15T10:56:04+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июня 2020 года резко выросло. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 15 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 73 и составило 2269 человек.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 10 человек выздоровели (за весь период – 1250), 10 детей заболели (из общего числа заболевших за сутки), четыре пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 115 человек размещены в обсерваторе (из них шесть детей), 1 037 остаются под медицинским наблюдением, 3 942 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 14 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода, полностью выздоровели 4 489 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов приглашает к участию в фото- и видеоконкурсе под названием #Пока все дома. Конкурс посвящен всероссийской акции #ЛучшеДома. Авторы могут направлять фотографии и ролики, сделанные не только дома, но и на даче, на природе, на спортивной площадке и даже в момент волонтерской деятельности во время режима повышенной готовности и пандемии

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ИСТОЧНИК KP.RU