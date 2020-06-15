15 Июнь 2020 2020-06-15T10:56:13+03:00

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Тюменцам рассказали, как выбрать клубнику. Сезон этой ягоды начинается в первые летние месяцы.

Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, насыщенного цвета и аромата. Если они влажные и мягкие, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, листики чашечки сухие и пожелтевшие, то от употребления таких ягод следует отказаться.

– Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Перед мытьем ягод не нужно удалять зеленые листья чашечки и стебель. Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора. Замачивать клубнику на длительное время не рекомендуется, так как она теряет вкус и аромат и быстрее портится.

ИСТОЧНИК KP.RU