Драма на Энергостроителей: тюменец на глазах у жены ударил сына ножом

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:28:10+03:00

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В тюменскую больницу доставили мужчину с ножевым ранением. Стражи порядка нашли обидчика местного жителя – им оказался его родной отец.

Родственники проживают в одной квартире на улице Энергостроителей. Они постоянно конфликтуют из-за того, что сын выпивает. Вопреки уговорам отца, он делал это на протяжении нескольких дней. Ссора произошла после того, как мужчина попросил денег на алкоголь, а получив отказ, начал материть собственного отца.

– Последний схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в живот, после чего скрылся из квартиры. Свидетелем произошедшего стала мать потерпевшего, которая вызвала медиков. Полицейским удалось задержать подозреваемого неподалеку от места совершения преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время мужчина полностью признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU