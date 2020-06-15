15 Июнь 2020 2020-06-15T10:26:50+03:00

Однако в целом по области статистика имеет тенденцию к снижению

Изменить размер текста: A A

В Тюмени увеличилась подростковая преступность. Однако если брать в статистику всю область, то ситуация стала лучше: с начала года «несовершеннолетних» преступлений стало меньше на 6,6%.

Так, на территории региона подростки совершили 183 преступления против 196 за аналогичный период прошлого года. Снижение зарегистрировано на территории Ишима, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, Вагайского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского муниципальных районов.

Рост же зафиксирован в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Абатском, Армизонском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тобольском и Ярковском районах. Ни одного преступления не было в Аромашевском и Уватском районах.

– В 5,6 раза сократилось число совершенных подростками грабежей (с 28 до 5), увеличилось число краж (с 101 до 108), угонов (с 14 до 18) и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (с 3 до 13). Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних остаются кражи, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что каждое пятое преступление совершено подростками, которые ранее уже имели криминальный опыт (37). 39,3% преступлений совершено несовершеннолетними на улицах, 17,4% – в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU