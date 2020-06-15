В Тюмени управляющей компании запретили обслуживать более 40 домов
ООО «СервисУют», под крылом которого находилось более 40 домов, лишили права их обслуживать. Такое решение приняла Государственная жилищная инспекция Тюменской области.
Выяснилось, что УК в течение года повторно совершила грубое нарушение лицензионных требований. Так, в многоквартирных жилых домах не было организовано аварийно-диспетчерское обслуживание. Также организация не заключила договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования.
– Многоквартирники, находившиеся в управлении ООО «СервисУют», не останутся без обслуживания. Специалисты уведомили администрацию города, которая в течение пятнадцати дней должна созвать общие собрания собственников квартир, они решат вопрос о выборе способа управления, – рассказали в Госжилинспекции по Тюменской области.
А до тех пор, пока владельцы жилплощади не определятся с новой УК, «СервисУют» должна надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирными домами.
ИСТОЧНИК KP.RU