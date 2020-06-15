15 Июнь 2020 2020-06-15T09:19:13+03:00

В Тюмени управляющей компании запретили обслуживать более 40 домов. Фото - Госжилинспекция по Тюменской области.

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ООО «СервисУют», под крылом которого находилось более 40 домов, лишили права их обслуживать. Такое решение приняла Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

Выяснилось, что УК в течение года повторно совершила грубое нарушение лицензионных требований. Так, в многоквартирных жилых домах не было организовано аварийно-диспетчерское обслуживание. Также организация не заключила договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования.

– Многоквартирники, находившиеся в управлении ООО «СервисУют», не останутся без обслуживания. Специалисты уведомили администрацию города, которая в течение пятнадцати дней должна созвать общие собрания собственников квартир, они решат вопрос о выборе способа управления, – рассказали в Госжилинспекции по Тюменской области.

А до тех пор, пока владельцы жилплощади не определятся с новой УК, «СервисУют» должна надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирными домами.

ИСТОЧНИК KP.RU