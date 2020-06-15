У тюменской набережной произошло смертельное ДТП

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:24:06+03:00

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В Тюмени сегодня, 15 июня, ночью в районе набережной реки Туры произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Девушка, не справившись с управлением автомобиля «Мазда 6», врезалась в фонарный столб, после чего машина улетела в кювет.

Как позже выяснилось, в авто ехали две девушки. Одна из них – 31-летняя водитель – скончалась на месте. Ее пассажирку 24 лет с различными травмами госпитализировали в больницу.

– Погибшая получила водительское удостоверение девять лет назад в Нижневартовске. В последнее время у нее было много нарушений правил дорожного движения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - Никита Настоящий.

Так, в 2019 году девушка 24 раза нарушила скоростной режим, она не предоставляла преимущества пешеходам и боковой интервал. В этом году за ней числится десять нарушений: в основном за проезд на красный сигнал светофора. Автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU