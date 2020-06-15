15 Июнь 2020 2020-06-15T07:45:59+03:00

Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Но только в том случае, если УК его не убирает

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Тюменцам объяснили, что они, заключая договор с УК или ТСЖ, тем самым делегируют им содержание придомовой территории. Если компания не справляется с возложенными на нее обязанностями, можно пожаловаться на бездействие.

Федеральное законодательство регламентирует минимальный перечень работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома в теплое время года. Так, УК должны подметать и убирать придомовую территорию, чистить от мусора урны, установленные возле подъездов, убирать и выкашивать газоны, прочищать ливневую канализацию и убирать крыльцо и площадки перед входом в подъезд.

– Не убирается двор? Пишите сообщение на портале «Тюмень – наш дом»! Вам нужна категория «Текущее содержание дворовой территории/ Неубранная дворовая территория». Не следует забывать, что, обладая высокой горючестью, тополиный пух загорается мгновенно и может перенести огонь на жилые строения, заборы, различные деревянные конструкции, находящийся рядом автотранспорт, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU