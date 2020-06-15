2020-06-15T07:45:59+03:00
Общество

Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале

Но только в том случае, если УК его не убирает
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменцам объяснили, что они, заключая договор с УК или ТСЖ, тем самым делегируют им содержание придомовой территории. Если компания не справляется с возложенными на нее обязанностями, можно пожаловаться на бездействие.

Федеральное законодательство регламентирует минимальный перечень работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома в теплое время года. Так, УК должны подметать и убирать придомовую территорию, чистить от мусора урны, установленные возле подъездов, убирать и выкашивать газоны, прочищать ливневую канализацию и убирать крыльцо и площадки перед входом в подъезд.

– Не убирается двор? Пишите сообщение на портале «Тюмень – наш дом»! Вам нужна категория «Текущее содержание дворовой территории/ Неубранная дворовая территория». Не следует забывать, что, обладая высокой горючестью, тополиный пух загорается мгновенно и может перенести огонь на жилые строения, заборы, различные деревянные конструкции, находящийся рядом автотранспорт, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 79 пожаров
У тюменской набережной произошло смертельное ДТП
Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале
Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница
В Ишиме задержали горожанина в неадекватном состоянии
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
Погода на 15 июня в Тюмени: ожидается потепление
Тюменский центр реабилитации инвалидов расширит формат дистанционной работы
Тюменцам напомнили о технике безопасности летом
Ночью в Тюменской области ожидаются заморозки
Тюменцы присоединятся к всероссийскому молодежному форуму творчества в онлайне
Дополнительный кабинет рентгенографии появился в Тобольске
Во сколько тюменцам обходятся квартиры с господдержкой?
Тюменцы смогут показать, как они проводят время во время пандемии, и получить приз
Модераторов событий подготовили на образовательном марафоне в Тюмени
В Бердюжском районе восстановили памятник
Тюменские птицеводы расширили ассортимент
Погода на 14 июня в Тюмени: облачный день
В Тюмени подростки поставят спектакль по своим пьесам
В тюменских селах устанавливают новые ФАПы
Викуловчане покажут своих любимых питомцев
В Тюмени завершился ежегодный фестиваль «Поколение без границ»
Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха
В августе Ярковский район отметит 95-летие
Под Тюменью утонула маленькая девочка