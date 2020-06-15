Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:47:40+03:00

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В тюменскую полицию обратилась женщина. Она пояснила, что неизвестный обманным путем похитил у нее девять тысяч рублей.

– По словам потерпевшей, злоумышленник, взломав страницу ее знакомой в одной из социальной сети, от ее имени попросил перевести деньги. Девушка перевела через мобильный банк необходимую сумму и только после этого созвонилась с подругой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Каково же было ее удивление, когда знакомая сообщила ей, что с просьбой не обращалась, а ее страницу взломали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Мошенничество» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Стражи порядка призывают всех жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU