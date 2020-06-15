2020-06-15T07:47:40+03:00
Происшествия

Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница.Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию обратилась женщина. Она пояснила, что неизвестный обманным путем похитил у нее девять тысяч рублей.

– По словам потерпевшей, злоумышленник, взломав страницу ее знакомой в одной из социальной сети, от ее имени попросил перевести деньги. Девушка перевела через мобильный банк необходимую сумму и только после этого созвонилась с подругой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Каково же было ее удивление, когда знакомая сообщила ей, что с просьбой не обращалась, а ее страницу взломали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Мошенничество» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Стражи порядка призывают всех жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 79 пожаров
У тюменской набережной произошло смертельное ДТП
Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале
Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница
В Ишиме задержали горожанина в неадекватном состоянии
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
Погода на 15 июня в Тюмени: ожидается потепление
Тюменский центр реабилитации инвалидов расширит формат дистанционной работы
Тюменцам напомнили о технике безопасности летом
Ночью в Тюменской области ожидаются заморозки
Тюменцы присоединятся к всероссийскому молодежному форуму творчества в онлайне
Дополнительный кабинет рентгенографии появился в Тобольске
Во сколько тюменцам обходятся квартиры с господдержкой?
Тюменцы смогут показать, как они проводят время во время пандемии, и получить приз
Модераторов событий подготовили на образовательном марафоне в Тюмени
В Бердюжском районе восстановили памятник
Тюменские птицеводы расширили ассортимент
Погода на 14 июня в Тюмени: облачный день
В Тюмени подростки поставят спектакль по своим пьесам
В тюменских селах устанавливают новые ФАПы
Викуловчане покажут своих любимых питомцев
В Тюмени завершился ежегодный фестиваль «Поколение без границ»
Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха
В августе Ярковский район отметит 95-летие
Под Тюменью утонула маленькая девочка