В Ишиме задержали горожанина в неадекватном состоянии

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:48:52+03:00

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В Ишиме полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который разгуливал по городу в неадекватном состоянии. При досмотре у него обнаружили полимерный пакет с веществом белого цвета.

– Экспертиза показала, что наркотическое вещество в пакете – это «соль» массой 0,46 грамма. Как пояснил задержанный, он нашел пакет и собирался использовать содержимое для личного употребления. Фигурант ранее судим за аналогичное преступление, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU