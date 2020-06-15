15 Июнь 2020 2020-06-15T05:40:44+03:00

На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Рижской и Пржевальского, Пржевальского и Котовского, Рижской и Одесской, Одесской и Энергетиков, Энергетиков и Пржевальского, а также в районе дома №45 по улице Энергетиков.

Кроме того, обесточат светофоры и с 15.00 до 17.00 на пересечении Червишевского тракта и улицы Степной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU