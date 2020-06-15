2020-06-15T05:01:13+03:00
Общество

Погода на 15 июня в Тюмени: ожидается потепление

В этот день солнечно будет только после обеда
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается потепление.В Тюмени ожидается потепление.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 15 июня, утром небо в Тюмени будет находиться во власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 20 – 21. Вечером столбики термометров покажут 13 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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