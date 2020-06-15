Погода на 15 июня в Тюмени: ожидается потепление
Сегодня, 15 июня, утром небо в Тюмени будет находиться во власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 20 – 21. Вечером столбики термометров покажут 13 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.
15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.
ИСТОЧНИК KP.RU