Ночью в Тюменской области ожидаются заморозки

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:33:52+03:00

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На территории Тюменской области 15-16 июня местами в ночные часы прогнозируются заморозки в приземном слое и на почве. Столбики термометров покажут отметку в 0…-3 градуса. Данные предоставило Тюменское ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Вред, который заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур на дачах тюменцев, огромен.

- Впрочем молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся, - сообщают специалисты.

Кроме того, некоторые растения практически не реагирует на заморозки: петрушка, морковь, сельдерей, укроп, лук, шпинат.

ИСТОЧНИК KP.RU