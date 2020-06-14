Ночью в Тюменской области ожидаются заморозки
На территории Тюменской области 15-16 июня местами в ночные часы прогнозируются заморозки в приземном слое и на почве. Столбики термометров покажут отметку в 0…-3 градуса. Данные предоставило Тюменское ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Вред, который заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур на дачах тюменцев, огромен.
- Впрочем молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся, - сообщают специалисты.
Кроме того, некоторые растения практически не реагирует на заморозки: петрушка, морковь, сельдерей, укроп, лук, шпинат.
ИСТОЧНИК KP.RU