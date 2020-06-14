2020-06-14T16:45:41+03:00
Общество

Тюменский центр реабилитации инвалидов расширит формат дистанционной работы

Заказать звонок можно прямо с сайта
Руслан Савинов
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Тюменский центр реабилитации инвалидов расширит формат дистанционной работыТюменский центр реабилитации инвалидов расширит формат дистанционной работыФото: pixabay.com
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С марта 2020 года Областной центр реабилитации инвалидов работал с получателями соцуслуг дистанционно, по скайпу и телефону.

В Центре считают, что даже после окончания карантина, дистанционная работа будет востребована. Поэтому с 16 июня на его базе начинает работу контакт-центр.

- В контакт-центр могут обратиться граждане с инвалидностью, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья от до трех лет и по многим другим вопросам, - пояснили в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области.

Отметим, что в контакт-центр можно позвонить по телефону: 8 (3452) 422 322 или через кнопку «Заказать звонок» на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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